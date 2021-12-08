В Днепропетровске под офисом партии Кличко началась пальба

08.12.2021  16:27 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Днепропетровск, Криминал, Политика, Украина
Новости Украины

Сегодня утром в самом центре Днепропетровска сгорел автомобиль «Опель» со стрелковым оружием в багажнике.

Об этом сообщает местный информационный ресурс «056», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня утром в самом центре Днепропетровска сгорел автомобиль «Опель» со стрелковым оружием в багажнике....

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«Транспортное средство было припарковано у входа в офис лидера партии «Удар Виталия Кличко» в Днепропетровской области Юрия Симонова. В машине обнаружили автоматическое оружие на дистанционном управлении, подключенное к отдельному аккумулятору. Очевидцы рассказали, что примерно в девять утра они услышали несколько одиночных выстрелов. Вскоре вспыхнул «Opel», после чего из него раздалась еще очередь выстрелов», – говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели оперативно погасили машину.

Кроме того, на входной двери в офис обнаружили следы от выстрелов. Дело было передано СБУ, пострадавших и погибших нет.

Как сообщают местные издания, Юрий Симонов был избран лидером партии Кличко совсем недавно. Его избрание сопровождалось рядом публикаций с «оскорбительной критикой» со стороны контролируемых городской властью СМИ.

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