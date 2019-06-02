02.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Днепропетровск, Происшествия, Украина
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В Днепропетровске потушили пожар на заводе туалетной бумаги

В Днепропетровске произошел пожар на заводе по изготовлению туалетной бумаги и салфеток, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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“В 6:45 на “101” поступила информация о пожаре в городе Днепр на заводе по изготовлению туалетной бумаги и салфеток. Пожар возник на 3 этаже 3-х этажного здания на площади около 500 м2. Горит сырье (рулоны с бумагой)”, – говорится в сообщении.

На месте пожара работало 9 единиц техники и 35 человек личного состава во главе с начальником ГУ ГСЧС в области полковником службы гражданской защиты Андреем Кульбачем. В 9:15 пожар был локализирован.

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