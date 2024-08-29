В Днепропетровске рассказали о страшных разрушениях «Южмаша» после росийского удара

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В результате комбинированного удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в июле был нанесён страшный ущерб украинскому ракетостроению, однако, судя по всему, на кадровый потенциал это недостаточно повлияло.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последний удар был нанесён явно с намерением уничтожить кадровую часть, уничтожить людей, которые умеют проектировать ракеты. Били в дневное время, били по инженерным корпусам. Я убеждён в том, что целью, прежде всего, было убийство людей. Людей заменить нельзя, а документацию можно, в конце концов, есть копии. А людей, которые имеют опыт проектирования, которые в общем-то представляют себе, как работает вся производственная цепочка, их всё-таки осталось немного. Я полагаю, что удар 8 июля был нанесён с целью уничтожить кадры. Вроде не удалось. Ущерб нанесен, конечно, страшный. Проезжая мимо завода, а весь Днепр относится к заводу с большим уважением, без боли смотреть на разрушенные здания нельзя. Но при этом президент сказал об испытаниях баллистической ракеты», – сказал Валетов.