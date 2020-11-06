В Днепропетровске русскоязычного профессора отстранили от работы по доносу свидомой стукачки

06.11.2020, Днепропетровск, Игорь Шаповалов

Профессор Национального технического университета «Днепровская политехника» Валерий Громов, преподающий предметы «Ценностные компетенции специалиста» и философию, наотрез отказался преподавать на украинском языке.

Об этом на странице в Facebook сообщила группа «Родители SOS», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале очередного занятия профессор начал читать предмет по-русски. Когда студентка попросила Громова перейти на украинский, тот отказался и посоветовал написать на него жалобу.

«Если вас не устраивает, пишите на меня жалобу. Два языка – одна нация, один язык – руины, а не Украины», – сказал Громов.

После этого студентка написала жалобу ректору вуза, пришла комиссия, которая начала рассматривать ситуацию и спрашивать мнение других студентов. Тем не менее, почти все учащиеся встали на сторону преподавателя или промолчали.

«На следующий день на пару пришла комиссия, и начала разбирать эту ситуацию. Четыре студента выступили в поддержку русского языка. Кто-то говорил, что преподаватель уже немолодой, ему трудно (на секунду, сколько лет Украина независима? Что ему мешало выучить украинский язык?).

Кто-то говорил, что у нас в городе почти все говорят по-русски, поэтому правильно, что преподают на нем. Кто-то говорил, что русский является языком нацменьшинств, поэтому должны им преподавать (к сожалению, сейчас украинский язык – это язык нацменьшинств) и т. п.

В поддержку украинского языка, кроме дочери, выступил только ее одногруппник. Все остальные промолчали», – написала мать скандальной студентки в сети.

В местных СМИ сообщают, что решения соответствующей комиссии ещё нет, однако Валерий Громов отстранён от преподавания.