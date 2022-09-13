В Днепропетровске «шъют» госизмену пенсионерке, обвиняя ее в передаче России оборонных секретов

13.09.2022  08:22 (Мск), Днепропетровск
Никита Еременко.  
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Дзен, Днепропетровск, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Происшествия, СБУ, Украина
Новости Украины

На Украине продолжается вал репрессий в отношении людей, подозреваемых в симпатиях к России. Контрразведчики СБУ задержали сотрудницу завода Южмаш – предприятия ракетно-космической отрасли в Днепроперовске.

Женщину пенсионного возраста обвинили в том, что она якобы передавала российским спецслужбам информацию о новейших украинских разработках в военной сфере и состоянии реализации государственных оборонных заказов Украины, а также корректировала якобы ракетные обстрелы по городу.

На Украине продолжается вал репрессий в отношении людей, подозреваемых в симпатиях к России. Контрразведчики...

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Об этом сообщает сайт СБУ. 


«62-летняя жительница Днепра пошла на сотрудничество со спецслужбами РФ из-за своих пророссийских взглядов. Сообщается, что женщина ждала прихода «русского мира» на Днепропетровщину и всячески демонстрировала свою пророссийскую позицию в соцсетях. Задокументировано, что она передавала информацию о военных оборонных разработках вражеским спецслужбам с июня 2022 года. И это притом, что ее муж и сын также работают на указанном предприятии и задействованы в разработке и модернизации военного вооружения и ракетной техники», – говорится в сообщении непередаваемым языком украинского агитпропа.

СБУ утверждает, что контактным лицом женщины якобы был кадровый сотрудник ФСБ, который «использовал ее пророссийские взгляды для вербовки». В ходе обысков следователи

Службы безопасности отобрали у пенсионерки мобильные телефоны и компьютер, утверждая, что техника якобы использовалась для выполнения шпионских заданий.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении по факту «государственной измены». Судом планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

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