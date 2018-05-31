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В Днепропетровске скончались раненые на Донбассе украинские военные
В областной клинической больнице имени Мечникова скончались украинские военнослужащие Юрий Довганик и Константин Гранов, которые были ранены в ходе «ООС» в Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень больно… Сегодня в областной больнице Мечникова остановились сердца наших Героев: Юрий Довганик, 47 лет. Получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая, 24 бригада. Константин Гранов, 34 года. Получил пулевое ранение в голову от вражеского снайпера 27 мая, 92 бригада», – написала она.
Метки: боевые потери ВСУ, Днепропетровск
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