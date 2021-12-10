В Днепропетровске снесли бюсты русским адмиралам и матросам в Севастопольском парке
В Севастопольском парке Днепропетровска силами коммунальщиков были демонтированы бюсты участникам Крымской войны.
Об этом сообщают местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отмечается, что на данный момент на территории парка проводят реконструкцию. Планируется открыть «пантеон выдающихся деятелей Днепра-Екатеринослава».
прежний вид аллеи
При этом среди «выдающихся деятелей» не нашлось места русскому хирургу и учёному-анатому Николаю Пирогову, матросам Петру Кошке и Фёдору Заике, адмиралу Павлу Нахимову, вице-адмиралу Владимиру Корнилову и контр-адмиралу Владимиру Истомину – они «не соответствуют современным историческим реалиям».
Демонтированные бюсты планируют передать на баланс «Музея истории Днепра».
«Я занимаюсь реконструкцией Севастопольского парка, это достаточно интересный проект. Нашей задачей было убрать с центральной аллеи бюсты контр-адмиралов Российской империи. Они не соответствуют нашим историческим реалиям.
Демонтаж проводится с соблюдением всех норм, через документацию. Планируем передать их на баланс Музея истории Днепра», – рассказала местным СМИ начальник отдела индустриального развития КП «Агентство развития Днепра» Днепровского горсовета Елена Иваницкая.
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