В Днепропетровской области поймали агитатора с удостоверением ФСБ

01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Днепропетровской области контрразведка СБУ задержала агитатора, которого по версии украинских спецслужбистов завербовала ФСБ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Украинский гражданин, представитель общественной организации “Днепропетровское землячество России”, “готовил и размещал в сети Интернет пропагандистские материалы антиукраинского содержания в поддержку самопровозглашенных “Л/ДНР”, идей так называемой Новороссии. Он также распространял призывы к созданию фейковой “Днепропетровской народной республики”, – говорится в сообщении спецслужбы.

По словам задержанного, он был завербован ФСБ РФ на материальной основе во время пребывания в Москве. Российские спецслужбы “вышли” на мужчину через его знакомых, проживающих в РФ. По версии СБУ, за ежемесячную денежное вознаграждение он согласился выполнять задачи, направленные на изменение границ территории Украины, а также по сбору разведывательной информации о социально-политической ситуации в регионе.

“Показательно, что во время одной из поездок в РФ для отчета о выполнении задач житель Днепропетровской области получил от российской спецслужбы награду – медаль к 100-летию “ВЧК-КГБ-ФСБ”, – сообщили в пресс-центре.

В ходе обысков следователи СБУ изъяли у задержанного компьютерную технику и мобильные терминалы. Гражданину Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.