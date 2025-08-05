В Днепропетровской области занят очередной населенный пункт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия взяла под свой контроль село Январское, которое находится в Днепропетровской области на границе с ДНР.

Об этом сообщило МО РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Указывается, что село штурмовала 7-я гвардейская мотострелковая бригада 36-й армии. Информацию подтвердил тг-канал «Воин ДВ», который ведут бойцы-дальневосточники,

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Январское стало третьим населенным пунктом, занятым российскими войсками в в Днепропетровской области. До этого были Дачное и Малиевка.

«В боях за населённый пункт противник оказал ожесточённое сопротивление, бросив на оборону свое лучшее «мясо», опасаясь медийного эффекта от очередной потери ВСУ важного узла обороны на Днепротпетровщине. Всего в ходе боёв от присутствия ВСУ было освобождено свыше 3 квадратных километров территории и более 170 строений, за каждое из которых враг пытался зацепиться, но потерпел неудачу», – пишут бойцы.

Отмечается, что в ходе боев за село противник понес потери свыше роты в живой силе и технике из состава 225-гой ошп и 31-й омбр.

«Часть «элиты» из 225го штурмового полка ВСУ взята в плен нашими воинами», – пишет «Воин ДВ».

В российских военных пабликах, ссылаясь на бойцов с мест, пишут, что «скоро будут еще добрые новости с направления».

При этом Украина, несмотря на потерю очередного населенного пункта, пока так и не признала, что бои уже идут на территории Днепропетровщины. С другой стороны нет и глубокого проникновения со стороны ВС РФ.