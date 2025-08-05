В Днепропетровской области занят очередной населенный пункт

05.08.2025 13:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


Российская армия взяла под свой контроль село Январское, которое находится в Днепропетровской области на границе с ДНР.

Об этом сообщило МО РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Указывается, что село штурмовала 7-я гвардейская мотострелковая бригада 36-й армии. Информацию подтвердил  тг-канал «Воин ДВ», который ведут бойцы-дальневосточники,

Российская армия взяла под свой контроль село Январское, которое находится в Днепропетровской области на...

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Январское стало третьим населенным пунктом, занятым российскими войсками в в Днепропетровской области. До этого были Дачное и Малиевка.

«В боях за населённый пункт противник оказал ожесточённое сопротивление, бросив на оборону свое лучшее «мясо»,  опасаясь медийного эффекта от очередной потери ВСУ важного узла обороны на Днепротпетровщине. Всего в ходе боёв от присутствия ВСУ было освобождено свыше 3 квадратных километров территории и более 170 строений, за каждое из которых враг пытался зацепиться, но потерпел неудачу», – пишут бойцы.

Отмечается, что в ходе боев за село противник понес потери свыше роты в живой силе и технике из состава 225-гой ошп и 31-й омбр.

«Часть «элиты» из  225го штурмового полка ВСУ взята в плен нашими воинами», – пишет  «Воин ДВ».

В российских военных пабликах, ссылаясь на бойцов с мест, пишут, что «скоро будут еще добрые новости с направления».

При этом Украина, несмотря на потерю очередного населенного пункта, пока так и не признала, что бои уже идут на территории Днепропетровщины. С другой стороны нет и глубокого проникновения со стороны ВС РФ.

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