В ДНР денацифицировали Facebook и Instagram

На территории Донецкой Народной Республики операторы связи приступили к блокированию запрещенной информации в нескольких социальных сетях, «несущих угрозу жителям».

Об этом сообщает Министерство связи ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В республике будет ограничиваться в соответствии с решениями органов власти доступ к криминальной информации в сети интернет: к детской порнографии, пронаркотическому контенту, суицидальной и иной запрещённой информации, в том числе экстремистского и террористического характера. В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta – Facebook и Instagram — на территории республики заблокирован», – говорится в сообщении ведомства.

Решение руководства республики прокомментировал «ПолитНавигатору» замминистра информации ДНР, представитель информационного отдела Штаба территориальной обороны ДНР Артём Ольхин.

«Блокировка Facebook и Instagram и других продуктов, которые так или иначе ассоциированы не только со вселенной Meta, но и с Google и прочими вещами – это только первые шаги. Потому что дальше, если мы будем продолжать оставаться в условиях войны с Западом, с США, с транснациональными корпорациями и с Украиной, которая является их тараном, нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы здесь оставались все эти информационные площадки, через которые происходит обработка населения. В этом нет ничего противоестественного, наоборот, это здорово.

Сейчас некоторые говорят, дескать, у нас нет никаких своих платформ, но пока будем сидеть на чужих, своих и не появится. Чужие уйдут – сделаем свои, усовершенствуем те, которые были. Потому что, как показывает мировой опыт, если у тебя нет своего суверенного Интернета, по крайней мере, максимально подконтрольного, то ты в результате не контролируешь ни общественное настроение, ни молодёжь. Не можешь ручаться, что у тебя в стране не произойдёт какой-то очередной майдан, переворот или просто массовое безумие, связанное с модой, например, на суицид.

Поэтому не нужно полагать, что мы тут все в руководстве ДНР, в частности, мы в Министерстве информации, стремимся носить бороды, в которых квас и щи, лапти и долгополые рубахи, дескать, чтобы спрятаться от технологий и так далее. Я считаю, что вражеским технологиям на нашей земле не место. Поэтому хорошо, что они отсюда уходят», – рассказал Ольхин.