В ДНР для борьбы с националистами обьединились одесское, херсонское и николаевское землячества

10.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

В Донецкой Народной Республике землячества Одессы, Херсона и Николаева объединились в единую организацию «Освобождение», целью которой будет борьба с украинскими националистами.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте общественного движения «Фронт одесского сопротивления», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С началом киевского переворота и началом гражданской войны в Украине, большинство людей не приняло идеи Майдана, тысячи встали на путь активной борьбы. С первого дня основания Донецкой и Луганской Народных Республик, тысячи жителей Украины, приехали поддержать и защитить Донбасс. С оружием в руках на переднем крае, на информационном фронте или доставляя гуманитарную помощь, наши земляки каждый день помогают защищать Республики.

Молодые и пожилые, ополченцы и деятели культуры, госслужащие и студенты, почему они тянутся в землячество? Ответ очевиден – мы с одной земли, нас роднит Малая Родина.

Связующие нити общения земляков потянулись, прежде всего, к людям, чьи имена были больше всего на слуху общественности, кто в 2014 году не побоялся, преследования СБУ и МВД, обысков, угрозы ареста и физической расправы, выступить против фашистов.

К сожалению, за пять лет борьбы и работы, в силу разных причин, представители землячеств так и не смогли учредить единый, координирующий центр или организацию», – говорится в заявлении.

Также руководители землячеств заявили об объединении в единую организацию, целью которой, помимо всего прочего, будет борьба с киевским режимом, помощь беженцам с территории Украины и содействие Республикам.

«Сегодня настала острая необходимость объединить усилия землячеств на территории ДНР в единый орган.

ОД «Фронт Одесского Сопротивления», ОД «Потёмкинцы» (Землячество Херсона), ОД «Ольшанцы» (Землячество Николаева) решили объединить свои усилия и учредить Общественное движение «Освобождение».

Целью объединения является координация совместной информационной борьбы с «киевской хунтой», объединение технических и информационных ресурсов в деле освобождения наших территорий;

– освещение проблем «оккупированных территорий Украины», работа по обратной связи с земляками;

– объединение усилий земляков, проживающих на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, привлечение интеллектуального потенциала членов Землячеств, привлечение гуманитарной помощи в ДНР;

– поддержка и содействие осуществлению различных инициатив и проектов в сфере экономики, культуры, образования и общественной жизни в ДНР;

– освещение истории, проблем областей Украины, свободное распространение информации о деятельности Землячеств путем публикаций в средствах массовой информации, на Республиканском телевидении и радио, в электронных средствах информации, в том числе, в сети Интернет;

– организация и проведение патриотических, культурных, образовательных, спортивных и других мероприятий, концертов, фестивалей, кинопоказов, конференций, круглых столов, форумов, семинаров, мероприятий, связанных с различными историческими датами и т.д;

– выпуск программ с земляками, сражающимися сейчас с фашистами на передовой Донбасса, программ о политзаключенных;

– проведение периодических встреч по различным вопросам жизни областей;

– проведение различных конкурсов, выставок, конференций, в том числе, международных, по актуальным для Землячеств вопросам;

– оказание правовой, материальной и иной помощи землякам, широкое освещение деятельности землячеств в ДНР (помощь в трудоустройстве, юридическая и психологическая поддержка)», – заявили представители украинских городов.

Под заявлением подписались руководитель ОД «Фронт Одесского Сопротивления» Немодрук Игорь, руководитель ОД «Потёмкинцы» Золотнюк Виталий, и руководитель ОД «Ольшанцы» Барбашов Юрий.