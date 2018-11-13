В ДНР доказали причастность ВСУ к пропаже беспилотника миссии ОБСЕ

13.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сегодня во время брифинга предоставил доказательства причастности ПВО украинской армии к пропаже беспилотника миссии ОБСЕ 27 октября текущего года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



В частности, он сообщил, что поисковые мероприятия, проводимые НМ ДНР в рамках оказания содействия СММ ОБСЕ по обнаружению пропавшего 27 октября 2018 года беспилотного аппарата, не принесли должных результатов.

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«По имеющейся у нас информации, достоверно известно, что 20 октября 2018 года Наев отдал устный приказ командующим ОТГ «глушить» и уничтожать все летающие аппараты, ведущие разведку в районах сосредоточения запрещенных вооружений ВСУ. В свою очередь, командующие оперативно-тактических группировок ВСУ данный приказ Командующего «ООС» генерал-лейтенанта Наева довели до подчиненного личного состава. Все это находит подтверждение в отчётах СММ ОБСЕ, в которых неоднократно указываются факты использования ВСУ средств РЭБ для подавления каналов управления беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ», – сообщил Эдуард Басурин.

Он также добавил, что в отчёте СММ ОБСЕ, опубликованном 9 ноября, указано: «Пролетая над населённым пунктом Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), мини-БПЛА СММ временно терял сигнал GPS, по оценке, в связи с глушением».

Кроме этого, по данным разведки НМ ДНР, в указанном районе осуществляет работу мобильная группа из состава 58-го отдельного взвода РЭБ ВСУ.

«Несмотря на прямые доказательства причастности ВСУ к блокированию работы БПЛА ОБСЕ, украинские СМИ продолжают вводить в заблуждение мировую общественность, обвиняя Российскую Федерацию в пропаже 27 октября беспилотника миссии», – отметил представитель оперативного командования ДНР.

Также он рассказал, что в ходе проведения внутреннего расследования в рамках оказания помощи по поиску БПЛА СММ ОБСЕ, разведке ДНР стали известны обстоятельства, позволяющие прояснить ситуацию.

«В районе населённого пункта Курахово (2 км от места нахождения «мобильной базы» пуска БЛА дальнего радиуса СММ в населённом пункте Степановка) в период с 26 по 27 октября осуществляла работу мобильная группа РЭБ, которая покинула указанный район около 4.00 27 октября текущего года.

Кроме того, у нас имеется информация о приведении дежурных средств ПВО 28-й бригады ВСУ в 23.00 26 октября текущего года в боевой режим несения службы, с выдвижением подразделений на боевые позиции», – рассказал Эдуард Басурин.

Он также отметил, что разведка НМ ДНР располагает доказательствами, что беспилотник миссии ОБСЕ пересёк линию разграничения в сторону территории, подконтрольной ВСУ, и назад не возвращался.

«Средствами радиолокационного обнаружения НМ ДНР в 02.15 27 октября текущего года зафиксировано пересечение на высоте 2-х тысяч метров линии боевого соприкосновения в направлении Украины летательным аппаратом, предположительно принадлежащим СММ ОБСЕ. В 02.25 указанный летательный аппарат вышел из поля зрения РЛС и скрылся над территорией, подконтрольной ВСУ.

Таким образом, мы можем утверждать, что летательный аппарат СММ ОБСЕ находится на подконтрольной территории Украины, и целенаправленно скрывается украинской стороной, с целью обвинения ДНР в причастности к пропавшему беспилотнику», – сообщил полковник.

Он высказал сожаление, что миссия ОБСЕ не ставит в известность НМ ДНР о полётах своих БЛА, в отличие от украинской стороны, которая располагала всей необходимой информацией для инсценировки уничтожения беспилотника силами ПВО Республики.

«Хочется отметить, что СММ ОБСЕ, заявляя о выполнении всех установленных процедур извещения перед осуществлением полета, косвенно подтвердила причастность ВСУ к пропаже, которые обладали всей необходимой информацией для инсценировки уничтожения БЛА миссии силами НМ ДНР. В адрес НМ ДНР никаких извещений или иных документов, касаемо планируемых полётов не поступало, не смотря на наши неоднократные обращения в письменном виде в адрес СММ ОБСЕ», – сказал в заключение Басурин.