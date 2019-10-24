В ДНР думают, что Киев пиарится на вопросе долга по пенсиям для Донбасса

24.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Сумма долга по пенсиям жителям Донбасса, в том числе выехавшим на Украину, со стороны Киева достигла 41 миллиарда гривен.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Сумма долга по пенсиям жителям Республик, выехавшим на Украину, и жителям ДНР и ЛНР со стороны Киева достигла 41 миллиарда гривен. Эту нетипичную для себя тему вдруг подняли украинские СМИ, после записи в Facebook уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Цинизм украинских властей и журналистов просто зашкаливает. Постоянные обстрелы Республик, гибель стариков и детей, разрушение инфраструктуры, экономическую блокаду и другие «прелести» войны они в упор не замечают. Кстати, еще 7 ноября 2014 года Кабмин Украины запретил все соцвыплаты «сепаратистам», не считая их людьми.

При этом вопрос возобновления работы банковской системы, выплаты пенсий и соцпособий поднимается в Минске нашими переговорщиками каждое заседание, что Киев продолжает игнорировать», – написал он.

По мнению Алексея Муратова, «Зе-команда» подняла вопрос долгов пенсионерам, которые не сможет выплатить, исключительно в целях пиара.

«Все пять лет ради получения заработанной собственным трудом и здоровьем пенсии наши старики должны часами стоять на пропускных пунктах и терпеть унижение со стороны украинских чиновников.

В одночасье вдруг украинская власть вспомнила, что это нарушение прав человека! Неужели? Еще 14 сентября 2019 года спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер напомнил «слуге народа», что неплохо бы начать выполнять Минские соглашения с возобновления соцвыплат как шаг навстречу к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

И вот госпожа Денисова прилюдно посыпает голову пеплом от переживаний за наших стариков. Но погасить такую астрономическую задолженность Украина в обозримом будущем не сможет. Ведь на все соцвыплаты в бюджете страны на 2020 год заложено 48 миллиардов гривен, а размер долга составляет две трети от этой суммы. Поэтому все заявления украинского омбудсмена – не более чем пиар», – считает он.