В ДНР готовы помочь Украине возвести «китайскую стену»

25.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Президент Украины тянет время, не желая выполнять взятые на себя договоренности по разводу войск на Донбассе и выполнению «формулы Штайнмайера», ожидая президентских выборов в США.

Об этом в своем блоге пишет бывший глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Путин согласится встретиться без реализации предварительных условий – вопрос Крыма на встрече обещают не поднимать. Здесь как в анекдоте: ты совсем не думаешь о моей маме! Почему же? Другое дело – что я о ней думаю… Сама по себе встреча ни к чему не обязывает: вопрос в том – о чем пойдёт разговор и к чему в итоге придут. Главное, чтобы согласие Путина на встречу было единственной уступкой, которую он сделает Украине», – пишет Ходаковский.

Он полагает, что топтание на месте выгодно президенту Украины.

«Зеленский всеми силами тянет время до выборов президента в Америке, полагая, что за бездействие накажут меньше, чем за неудачное действие. Разные претенденты на американский престол по-разному видят развитие отношений Украины с Россией и роль в этом конфликта на Востоке. А националисты просто выполняют поставленную задачу. Мы как-то забыли, что одним из основных спонсоров нацбатов был как раз основной спонсор Зеленского», – отмечает донецкий политик.

По его мнению, так называемый «план Б» по Донбассу, о котором все чаще говорят в Киеве, предусматривающий ограждение от республик Донбасса колючей проволокой, может быть выгоден ЛДНР.

«Если верить утечкам, то в случае провала плана «А», который предполагает превратить и без того невыгодную нам «минскую» ситуацию в абсолютно неприемлемый для нас сценарий, вступает в силу план изоляции наших территорий по корейскому варианту: вышки, валы и колючая проволока. При этом всякая миграция, имеющая место сегодня, прекращается, пункты пропуска закрываются…

А как быть с артиллерией? Для неё ведь валы и проволока не помеха. Войну предполагается прекращать? Если так – то мы даже готовы помочь в возведении «китайской стены» – людей только жаль. Пенсии – дело важное. Но куда важнее возможность видеть родных и бывать на могилах…. Но ничего, это долго не продлится: вся дурная энергия, которую выплёскивали на нас, сожрет Украину изнутри очень быстро», – резюмирует Ходаковский.