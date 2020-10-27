В ДНР готовятся предоставить ополченцам официальный статус участника боевых действий

27.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, в соответствии с которым специальные комиссии будут рассматривать обращения граждан и принимать решения по вопросу выдачи документов участника боевых действий и члена семьи погибшего при защите республики.

Об этом глава государства сообщил в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на то, что точные данные о количестве участников Народного ополчения 2014 года отсутствуют, уже сейчас прорабатывается программа финансирования расходов, связанных с поэтапным предоставлением участникам боевых действий и членам их семей социальных льгот и гарантий. Начало реализации программы планируем в следующем году.

Государство сделало еще один шаг в направлении фактической легализации статуса участников боевых действий, в том числе участников Народного ополчения, которым Республика обязана своим существованием.

А теперь нам предстоит очень большая и сложная работа – её итогом должна стать реализация социальных гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных законом для участников боевых действий и членов их семей. Также нам предстоит установить имена всех неизвестных героев этой войны, отдать дань памяти погибшим, поддержать их семьи.

В ближайшее время планирую заслушать доклады руководителей государственных органов о готовности к реализации Указа, ход его выполнения намерен контролировать лично», – добавил руководитель республики.

Напомним, в хаосе боевых действий в Донбассе 2014 года участники Народного ополчения нигде не регистрировались, и многие из них до сих пор не имеют официального статуса. Данный указ призван исправить положение.