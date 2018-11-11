В ДНР и ЛНР отмечается высокая явка на выборах

11.11.2018, Донецк, Владимир Гладков

К полудню явка граждан Донецкой и Луганской народных республик на избирательные участки составила более 40 процентов.

Об этом в ходе пресс-конференций сообщили председатели ЦИК ДНР и ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Явка избирателей на выборах в Донецкой Народной Республике по состоянию на 12:00 составила 40,3 процента», – отметила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

«Явка избирателей на выборах главы ЛНР и депутатов Народного совета по состоянию на 12.00 составила 43% от общего числа избирателей республики, включенных в списки для голосования», – отметила также председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

При этом приехавший в Донецк в качестве иностранного наблюдателя российский сенатор Сергей Цеков заявил, что явка на выборах в ДНР выше, чем на состоявшихся ранее выборах в регионах Российской Федерации.

Его коллега, член Совета Федерации РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди также отметила, что избирательный процесс отвечает принципам демократии.

«Республика состоялась. Осталось подождать оглашения результатов», – заявила сенатор.