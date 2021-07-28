В ДНР к годовщине Крещения Руси учредили орден Святого Владимира

28.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке в Свято-Владимирском храме состоялся молебен, посвященный празднованию 1033-летию Крещения Руси и памяти святого равноапостольного великого князя Владимира.

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Праздничный молебен был совершен возле памятника князю Владимиру, после чего прихожане храма, среди которых был и руководитель государства Денис Пушилин, собрались на божественную литургию.

По завершении службы, глава ДНР поздравил жителей республики с праздником, отметив судьбоносную роль этого события в русской истории.

«Крещение Руси – знаковое событие в истории нашего народа. Культурный и цивилизационный выбор, определивший его судьбу на многие века. Князь Владимир расширил границы своей державы от Чёрного и Азовского морей до Балтийского, от Карпат до Волги. Христианство объединило Киев, Новгород, Рязань и Смоленск, скрепив их в единое государство», – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что этот праздник до сих пор связывает православную Россию, поэтому в Донбассе и сегодня отмечают 1033-летие Крещения Руси.

Кроме того, к этой дате в ДНР был учреждён орден Святого Владимира.

«Считаю это восстановлением исторической традиции. Эта награда была учреждена Екатериной Второй и присваивалась за военные отличия и гражданские заслуги», – подчеркнул Пушилин.

Руководитель республики также пожелал жителям Донбасса счастья и духовной радости.

«Пусть милосердие, доброта, взаимопомощь и взаимоподдержка будут основой единства нашего общества», – сказал глава ДНР.