31.03.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина, Экономика
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В ДНР хотят снизить налоги для животноводческих хозяйств




Министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко в ходе доклада главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину предложил значительно уменьшить налоги для животноводческих хозяйств.

Видеозапись доклада опубликовали на официальном сайте главы ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Артем Александрович, проинформируйте, пожалуйста, как идут весенне-полевые работы в Республике. Знаю, что посевная в этом году началась раньше – погода внесла свои коррективы. В каком состоянии находятся озимые?

Ну и в целом, конечно же, интересует, как будет развиваться сельское хозяйство? Как государство сможет помочь? Что Министерство планирует делать для улучшения работы фермерских хозяйств?» – обратился к министру глава государства.

Артем Крамаренко сообщил, что в связи с началом посевной кампании на 10 дней раньше, по сравнению с прошлым годом, сместились и технологические сроки работ.

«На текущую дату у нас из плановых 42 тысяч гектаров яровых культур засеяно более 32 тысяч гектаров. Это 77%. По структуре – основа приходится на яровой ячмень – 26 тысяч гектаров», – сообщил глава профильного ведомства, добавив, что посев технических культур произведен также более чем на 70%.

Министр подчеркнул, что обеспеченность удобрениями в этом году в хозяйствах выше, чем в прошлом, на 32%. На текущую дату сельскохозяйственные предприятия Республики обладают запасом порядка 24,6 тысячи тонн, что составляет 78% от потребности.

По его информации, всходы озимых зерновых культур получены на площади 109,6 тысячи гектаров (99,8% к посеянной площади). Практически 90% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

«Работы ведутся полным ходом в полном объеме. Есть и некая негативная тенденция, которая проявилась в том, что в этом году структура у нас изменится – у нас уменьшится количество площадей под ячмень», – отметил он и пояснил, что это связано с оказанием дополнительной поддержки животноводческой отрасли.

«Ключевое предложение Министерства – это снижение налоговой нагрузки для животноводческих хозяйств, 1% с оборота и 0% по налогу на прибыль. Мы подготовили все необходимые экономические обоснования в этом вопросе и на ближайшем совещании представим наше видение», – призвал Крамаренко.

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