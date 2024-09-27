В ДНР – критическая ситуация с охраной школ

Парадоксальная ситуация складывается в ДНР – в новый учебный год и отопительный сезон школы и детские сады вошли без средств на организацию горячего питания, на выплаты педагогам, на услуги охраны (и это в воюющей республике!), без средств на оплату коммунальных услуг и прочих расходов на содержание. Это 1133 учреждения, и даже в самые тяжелые годы такой критической ситуации никогда не происходило. Всегда отрасль образования была обеспечена финансовым ресурсом в приоритетном порядке.

Работники сферы образования говорят, что критическая ситуация с обеспечением образовательных и дошкольных учреждений сложилась по вине финансового блока правительства ДНР. Четыре месяца с июня и по настоящее время, сентябрь 2024 не доводится трансферт из федерального бюджета. Не доведены ассигнования на отрасль образования за счет бюджета субъекта в бюджеты органов местного самоуправления.

Ответственный за направление – и.о. вице-премьера ДНР Михаил Санакоев. Он замкнул на себя решение и подписание всех финансовых документов, из-за чего сильно страдают целые направления в работе правительства и «подвисают» решения социально значимых вопросов.

Бывший чиновник Минфина работает в республике с 29 февраля нынешнего года (и уже успел на днях уйти в отпуск, несмотря на ситуацию вокруг школ), а до того был фигурантом скандальной хроники в СМИ. Вот что писала «Комсомольская правда»:

«В столице задержали 35-летнего сотрудника российского Минфина Михаила Санакоева. Мужчина бегал по территории элитного жилого комплекса и бил по машинам. Охранникам самостоятельно не удалось усмирить буйного чиновника, поэтому вызвали сотрудников полиции… Сразу же после задержания Санакоева доставили в отдел полиции, где он продолжал вести себя неадекватно. Для дальнейшего определения состояния здоровья Михаила Санакоева отправили в медицинское учреждение, где проведут психическую экспертизу на адекватность поведения».

Назначение Санакоева в ДНР было воспринято общественностью с недоумением.

«Донецк – это не региональный масштаб и к нему прикованы взгляды не только многих россиян, но и людей со всего мира, а главное – жителей Украины. И это связано даже не с тем, что там людям приходится жить под постоянным обстрелами сегодня, а с тем, что возвращенные регионы и то, как ими управляет федеральная власти и есть единственный образ будущего для тех, кто сегодня сопротивляется нам на Украине… К ним отправляют личность, которая летом 2021 года была задержана за то, что била машины во дворе элитного ЖК «Алые паруса» в Москве (по некоторым данным, Санакоев был под воздействием наркотиков). После чего эту личность направили в психиатрию лечиться», – писал военный волонтер Роман Алехин.

Смог ли Санакоев реабилитироваться в ДНР? В СМИ упоминается он всего в двух материалах: от 26 апреля 2024 года в связи с визитом делегации Казначейства России в Донецкую Народную Республику и от 26 мая 2024 года в связи с вхождением его в штаб по повышению налоговых доходов бюджета региона.

Источники в правительстве региона говорят о том, что Михаил Санакоев не склонен перерабатывать, часто надолго покидает ДНР, а спустя полгода работы и вовсе с 16 сентября отправился в отпуск, оставив огромное количество нерешенных после себя проблем. Иными словами, выходит, что отдых превыше всего, а люди подождут? Но ведь тут идёт речь о безопасности детей в воюющей республике!