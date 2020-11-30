01.12.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Медицина, Украина
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В ДНР ликвидируют дефицит аппаратов ИВЛ


В ближайшее время в ДНР будет решена проблема нехватки аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Об этом в ходе рабочего совещания главы ДНР Дениса Пушилина, посвященной санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, заявил и. о. министра здравоохранения Александр Оприщенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас основная проблема была в обеспечении пациентов кислородом. В связи с чем было принято решение оперативно закупать кислородные концентраторы и оборудование для вентиляции легких, то есть, аппараты ИВЛ», – заявил Оприщенко.

По его словам, из разных источников было получено 33 аппарата вентиляции легких и 10 еще ожидаются. Этого числа должно быть достаточно.

«Когда вопрос обеспеченности аппаратами ИВЛ будет закрыт полностью?» – уточнил глава ДНР Денис Пушилин.


«На сегодняшний день ковидные базы, осуществляющие кислородную поддержку и реанимацию, дополнительно к тем аппаратам ИВЛ, которые у них были, уже получили 33 единицы оборудования. Из них 28 закуплено и пять поступило от благотворительных организаций. Еще 10 ИВЛ в ближайшее время будет поставлено со стороны торгового дома «Лекарства Донбасса». И у нас будет 43 аппарата ИВЛ. Этого вполне достаточно для потребностей ковидных баз», – ответил и.о. руководителя Минздрава ДНР.

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