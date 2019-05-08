В ДНР на легендарной Саур-Могиле почтили память борцов с нацизмом

08.05.2019, Донецк, Александр Гусар

В Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила прошел торжественный митинг, посвящённый приближающемуся Дню Победы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Собравшиеся почтили память воинов, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом как в прошедшей Великой Отечественной войне, так и в продолжающейся гражданской войне в Донбассе.

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Выступивший на митинге председатель совета ветеранов близлежащего города Тореза Николай Демидов отметил, что 9-е мая давно стало всенародно любимым праздником, символом мужества и отваги.

«Всё дальше от нас уходят годы самой тяжёлой и кровавой войны из всех, которые довелось вести нашему народу. Уходят в вечность участники тех действий, но память о них не померкнет. Мы будем помнить о них. Нас всех объединяет память. Ни у одного народа нет такого качества, как у нашего – это память, память о наших людях», – сказал он.



Присутствующие возложили цветы к Вечному огню и могилам погибших в 2014-м году на Саур-Могиле ополченцев.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что государство, потерявшее историческую память не может существовать.

«Так сложились обстоятельства, что мы стали свидетелями событий, когда нарушается естественный ход истории, когда забываются и стираются настоящие подвиги, и подменяются совершенно другими понятиями, когда негодяев и фашистов начинают героизировать, как мы, увы, видим сейчас на Украине. В такой ситуации страна фактически прекращает существовать», – отметил он.

Также один из защитников Донбасса, харьковчанин Святослав Губин в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» сравнил подвиг бойцов Красной армии с подвигом ополченцев, вставших на борьбу с возродившимся нацизмом летом 2014-го года.

«Сегодня памятный день для всех русских людей, для всех тех, кто освобождал нашу Родину от нацизма и фашизма в 1945-м году так же точно, как мы освобождали её в 2014-м, и как нам предстоит её освобождать в будущем. Сейчас мы находимся на памятном месте, где погибло множество наших солдат, наших братьев. Я уверен, что погибли они не зря, и что мы освободим всю остальную нашу Родину», – резюмировал он.