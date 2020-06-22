В ДНР на Саур-Могиле почтили память павших воинов

22.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Сегодня, в День памяти и скорби, в ДНР состоялась памятная акция – жители республики встречали рассвет на мемориальном комплексе Саур-Могила.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие было организовано по инициативе ОД «Донецкая Республика».

В ходе акции на восходе солнца юнармейцы торжественно пронесли знамя Победы от подножья монумента до вершины кургана.

А на легендарной высоте скрипичный квартет исполнил дорогие сердцу песни военных лет, а также включили радиосообщение о нападении немецко-фашистских захватчиков на СССР.

В мероприятии принимал участие советник руководителя Центрального исполкома ОД «ДР» Андрей Бедило.

«79 лет назад было такое же тихое и безоблачное утро, когда на нашу Родину гордо двинулись захватчики. Тогда наши деды и прадеды, не жалели своей жизни ради того, чтобы мы смогли сегодня собраться на этой священной высоте. Мы всем сердцем благодарны тому поколению стальных людей – 26 миллионам советских жителей разных национальностей и вероисповеданий, которые подарили нам счастливое будущее. Наш святой долг – помнить о них», – сказал Бедило.

Также общественник предложил почтить память погибших воинов минутой молчания.

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