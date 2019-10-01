В ДНР началась перепись населения

01.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня в ДНР началась первая в истории молодой республики перепись населения, которая продлится до 14 октября, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перепись населения является основным источником получения официальной статистической информации о численности и структуре населения с учетом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня граждан.

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Такие сведения необходимы для разработки государственных прогнозов и программ социального и экономического развития республики, выполнения функций органов государственной власти.

Перепись будет производиться повсеместно путем поквартирного обхода, в ходе которого гражданам предложат заполнить анкеты. Идентифицировать переписчиков можно по специальному удостоверению и сумкам с эмблемами республиканской переписи. Процедура строго конфиденциальна, для участия паспорта не требуется.

Также предусмотрены стационарные пункты, размещённые в каждом городе республики. Таких пунктов будет 538, 153 из них – в столице. С адресами можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления статистики ДНР.

По мнению депутата Народного Совета ДНР Клавдии Кульбацкой, перепись имеет огромное значение.

«Перепись населения имеет огромное экономическое и политическое значение, и последний раз проходила в 2001 году, то есть 18 лет назад. Перепись необходима для понимания того, какое количество человек проживает на данный момент на территории республики, сколько граждан задействованы на постоянной или временной работе, какую часть составляют безработные, пенсионеры, дети, каков уровень рождаемости, а также показать мировому сообществу, что Республика развивается», — сказала депутат.