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19.02.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Донбасс, Политика
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В ДНР нарастает недовольство Пушилиным – московская газета

Жители Донецка недовольны тем, что новый глава ДНР Денис Пушилин не выполняет свои предвыборные обещания.

Об этом, ссылаясь на неназванные источники в руководстве ДНР, пишет “Московский комсомолец”.

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«Жители Донецка оказались крайне разочарованы тем, что их лидер фактически не сдержал ни одного из своих предвыборных обещаний. В частности, осенью 2018 года Пушилин обещал вернуть национализированные рынки в частную собственность и даже создал для этого специальную комиссию, но она бездействует. Рынки все еще находятся в руках правительства ДНР. Кроме того, глава самопровозглашенной республики обещал добиться понижения цен в магазинах, однако к концу зимы стоимость товаров первой необходимости выросла в среднем на 30%. Это не говоря уже о том, что снег и мусор в Донецке систематически не убирают» – сказал собеседник издания.

Кроме того, в публикации отмечается, что на бездействие правительства, с которым изначально связывались большие надежды, накладывается то, что Пушилин привел во власть выходцев из МММ, функционером которой он был до «Русской весны».

“Его друзья привели своих друзей, и так далее. Общество воспринимают такую интеграцию во властные институты как надругательство над идеей ДНР — народной республики, а не финансовой пирамиды”, – пишет “МК”.

 

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