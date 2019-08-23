В ДНР нашли украинский доклад о нехватке офицеров в ВСУ

23.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Количество офицеров ВСУ едва ли превышает половину от штатной численности.

Такую информацию во время брифинга обнародовал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, в своём докладе начальник главного управления персонала ВСУ Игорь Лысенко оценил состояние дел с укомплектованностью подразделений ВСУ как критическое, которого не было с 2014 года.

«Особой проблемой в докладе для начальника генерального штаба указывается большой процент неукомплектованности офицерского корпуса. В настоящее время подразделения ВСУ укомплектованы офицерами на 58% от штатной численности. Более того, из 12 000 офицеров, служащих в настоящее время в ВСУ около 90% планируют уволиться по окончанию так называемого особого периода», – сообщил Эдуард Басурин.

Он также утверждает, что, согласно докладу, военные ВУЗы с государственным заказом на молодых офицеров в 2019 году снова не справились.

«Из 1344 лейтенантов, запланированных к службе в ВСУ, было выпущено 965. Оставшиеся 379 человек после получения дипломов были признаны медицинскими комиссиями негодными к военной службе и ушли из Минобороны», – добавил представитель ДНР.

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