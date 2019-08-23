В ДНР нашли украинский доклад о нехватке офицеров в ВСУ
Количество офицеров ВСУ едва ли превышает половину от штатной численности.
Такую информацию во время брифинга обнародовал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его информации, в своём докладе начальник главного управления персонала ВСУ Игорь Лысенко оценил состояние дел с укомплектованностью подразделений ВСУ как критическое, которого не было с 2014 года.
«Особой проблемой в докладе для начальника генерального штаба указывается большой процент неукомплектованности офицерского корпуса. В настоящее время подразделения ВСУ укомплектованы офицерами на 58% от штатной численности. Более того, из 12 000 офицеров, служащих в настоящее время в ВСУ около 90% планируют уволиться по окончанию так называемого особого периода», – сообщил Эдуард Басурин.
Он также утверждает, что, согласно докладу, военные ВУЗы с государственным заказом на молодых офицеров в 2019 году снова не справились.
«Из 1344 лейтенантов, запланированных к службе в ВСУ, было выпущено 965. Оставшиеся 379 человек после получения дипломов были признаны медицинскими комиссиями негодными к военной службе и ушли из Минобороны», – добавил представитель ДНР.
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