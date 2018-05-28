28.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Украина

В ДНР назвали свои потери в ходе последнего обострения


За прошедшую неделю в Донбассе в результате непрекращающихся провокаций со стороны ВСУ получили ранения и погибли 17 человек.

Об этом сообщили в аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За указанный период погибли 9 человек, из которых 6 военнослужащих, 2 гражданских женщины и один гражданский мужчина», – говорится в сообщении на официальном сайте.

В аппарате так же рассказали, что с начала 2018 года на территории Донецкой Народной Республики ранения в результате военной агрессии украинских силовиков получили 145 человек, из которых 89 военнослужащих республики, 36 гражданских мужчин, 19 гражданских женщин и один ребенок в возрасте до 18 лет. Погибли 68 человек, среди которых 57 военнослужащих, 7 гражданских мужчин и 4 гражданских женщины.

Напомним, что с начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погибли 4 635 человек, среди которых 610 женщин и 4 025 мужчин, в том числе 76 детей в возрасте до 18 лет.

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