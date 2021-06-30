В ДНР не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса – Пушилин

30.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Благодаря дисциплинированности и сознательности жителей ДНР, Донбасс избежал третьей волны пандемии и новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом в интервью каналу «Донбасс решает» заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не допустили того пика заболеваемости, который был бы критическим. Благодаря дисциплинированности наших граждан. Они очень чётко реагировали на те или иные рекомендации во время первой и второй волны», – сказал он.

Денис Пушилин также подчеркнул, что многие жители Донбасса вакцинируются добровольно, а значит, никаких дополнительных мер по борьбе с пандемией пока не требуется.

«Что касается вакцинации, то у нас уже скопилась достаточно серьёзная очередь тех, кто хотел бы вакцинироваться. Мы сейчас, в ближайшее время, ждём следующую партию вакцины, она очень нужна. Если так всё будет происходить и дальше, мы не будем рассматривать какие-то новые меры», – ответил глава ДНР на вопрос о введении обязательной вакцинации.