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В ДНР не исключили новых провокаций ВСУ с занятием «серой зоны»
Анализируя действия некоторых подразделений ВСУ, командование ДНР не исключает, что украинская армия может использовать «рождественское перемирие» для вооружённых провокаций и занятия «серой зоны».
Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В частности, он отметил, что разведкой ДНР получена информация о прибытии в зону ответственности 93-й механизированной бригады съемочной группы «24-го канала».
«Журналисты не случайно направлены командованием оккупационных сил для подготовки пропагандистских материалов, именно в прилегающий к Авдеевке район. Анализируя все эти данные, можно сделать вывод, о том, что украинское оккупационное командование планирует проведение боевых вылазок диверсионно-разведывательных групп на данном участке», – предположил Даниил Безсонов.
Он также добавил, что на фоне заявлений советника Порошенко Бирюкова о занятии большей части «серой зоны», нельзя исключить того, что командующий оккупационными войсками Наев, используя «рождественское» перемирие, намеревается продвинуть своих боевиков вперед на данном участке и сократить межпозиционное пространство.
Метки: ВСУ, ДНР, провокации
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