В ДНР не исключили новых провокаций ВСУ с занятием «серой зоны»

08.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Анализируя действия некоторых подразделений ВСУ, командование ДНР не исключает, что украинская армия может использовать «рождественское перемирие» для вооружённых провокаций и занятия «серой зоны».

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, он отметил, что разведкой ДНР получена информация о прибытии в зону ответственности 93-й механизированной бригады съемочной группы «24-го канала».

«Журналисты не случайно направлены командованием оккупационных сил для подготовки пропагандистских материалов, именно в прилегающий к Авдеевке район. Анализируя все эти данные, можно сделать вывод, о том, что украинское оккупационное командование планирует проведение боевых вылазок диверсионно-разведывательных групп на данном участке», – предположил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что на фоне заявлений советника Порошенко Бирюкова о занятии большей части «серой зоны», нельзя исключить того, что командующий оккупационными войсками Наев, используя «рождественское» перемирие, намеревается продвинуть своих боевиков вперед на данном участке и сократить межпозиционное пространство.