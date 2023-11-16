В ДНР не верят перешедшим на сторону России ВСУшникам – Хайруллин

Сергей Вредников.  
16.11.2023 17:24
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Воюющие с первых дней украинской агрессии защитники Донбасса очень негативно отнеслись к идее создания в ДНР батальона из сдавшихся в плен бойцов ВСУ.

Об этом на канале бывшего морпеха-разведчика ВС США Скотта Риттера «U.S. Tour of Duty» рассказал находящийся в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воюющие с первых дней украинской агрессии защитники Донбасса очень негативно отнеслись к идее создания...

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Американцам стало интересно, что происходит с украинскими пленными и переходят ли они на сторону России.

«Если говорить в динамике, то Донбасс очень сильно от Украины пострадал, и в начале СВО было очень мало у нас пленных. Когда Россия пришла, была даже специальная работа среди солдат, чтобы пленных, наконец, стали брать. Последнее, то что я вижу, когда пленный попадает в плен, сначала с ним работают в течение дня, допрашивают непосредственно командиры рот, батальонов. Потом их куда-то увозят, и мы их больше не видим.

По поводу этих пленных, которые перешли на нашу сторону, из которых сформировали батальон – это было такое большое обсуждение в офицерской и солдатской среде, очень негативно к этому отнеслись. Это одно пока такое подразделение, оно, кстати, недалеко от нас (1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады – ред.) находится, им ещё нужно заслужить наше доверие.

С той стороны противник очень ожесточённый, мотивированный, и когда в окопах сидишь, видно, что это очень жестокая война, степень ожесточения очень высокая. И в массе своей мы просто не верим, что они могут перейти на нашу сторону», – рассказал Хайруллин.

Отметим, в конце февраля этого года в СМИ появилась информация о том, что в ДНР появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных. Критериями отбора было моральное и физическое состояние, кроме того, каждого добровольца проверяли, не совершал ли он военных и уголовных преступлений.

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