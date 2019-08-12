В ДНР не видят решения конфликта на Донбассе военным путем

12.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов раскритиковал заявления отдельных украинских политиков о возможности решения конфликта на Донбассе только военным путем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бнзсонов отметил, что со стороны ДНР всё сложнее называть происходящее на Донбассе «нарушением перемирия».

«Заявления украинских политиков, что решение этого конфликта возможно только военным путём, наглядно подтверждают намерения Украины. Важно отметить, что заявляют это политики, входящие в состав Трёхсторонней контактной группы в Минске от Украины», – рассказал Даниил Безсонов.

Он призвал мировое сообщество обратить пристальное внимание на действия украинской стороны.