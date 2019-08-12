12.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ДНР не видят решения конфликта на Донбассе военным путем

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов раскритиковал заявления отдельных украинских политиков о возможности решения конфликта на Донбассе только военным путем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бнзсонов отметил, что со стороны ДНР всё сложнее называть происходящее на Донбассе «нарушением перемирия».

«Заявления украинских политиков, что решение этого конфликта возможно только военным путём, наглядно подтверждают намерения Украины. Важно отметить, что заявляют это политики, входящие в состав Трёхсторонней контактной группы в Минске от Украины», – рассказал Даниил Безсонов.

Он призвал мировое сообщество обратить пристальное внимание на действия украинской стороны.

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