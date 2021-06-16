В ДНР не ждут перемен от встречи Путина и Байдена

16.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Женевский саммит не приведёт к каким-либо изменениям в процессе урегулирования конфликта на Донбассе: Россия продолжит поддерживать республики, США – Украину.

Об этом на встрече с журналистами в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я больше склонен не ожидать каких-то резких изменений ни в одну, ни в другую сторону. Я не вижу, как это могло бы произойти.

Что, после этой встречи Россия откажется от поддержки Донбасса? Нет. После этой встречи Байден откажется от Украины? Нет, не откажется. Что как-то поменяется переговорный процесс – я тоже таких предпосылок не вижу. Будут обозначены какие-то позиции, где точки соприкосновения – я не вижу.

Президенту России виднее, как обозначить правильную позицию»,– отметил глава республики.

По его словам, вряд ли следует ждать от встречи перспектив для поиска компромиссов, однако эта встреча важна сама по себе как факт.

«То, что сейчас будут найдены компромиссы и точки соприкосновения, мне в это верится слабо, это моя позиция. Переоценивать данную встречу в плане каких-то решений я бы не ждал. Тем не менее – важное событие», – сказал Пушилин.