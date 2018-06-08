08.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР новые жертвы среди мирного населения

В результате очередного обстрела посёлка Зайцево со стороны ВСУ есть жертва среди мирного населения.

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграмм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В результате обстрела посёлка Зайцево из минометов 82 калибра, получил ранение мирный житель Аксёнов Александр Александрович, ул Есенина 34.

По предварительным данным диагноз – осколочное ранение верхней трети грудной клетки слева, травматический шок 1 и 2 степени.

На данный момент пострадавший находится в хирургическом отделении городской больницы № 2.