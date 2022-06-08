В ДНР новый премьер. Также объявлено об отставке правительства

Премьер-министр ДНР Александр Ананченко освобождён от занимаемой должности. Также объявляется об отставке правительства.

Соответствующий указ № 271 опубликован на официальном сайте главы республики Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правительству поручено исполнять свои обязанности до назначения нового состава. Указ подписан, и вступил в силу сегодня.

Новым председателем правительства депутаты Народного Совета ДНР поддержали предложенную главой республики кандидатуру Виталия Хоценко. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Уроженец Днепропетровска Виталий Хоценко был помощником члена Общественной Палаты РФ. С марта 2010 года занимал должности в органах госвласти Ямало-Ненецкого автономного округа. С 16 декабря 2013 года был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. С сентября 2019 года занимал пост директора Департамента промполитики и проектного управления Минпромторга РФ.

По словам Дениса Пушилина, смена правительства ДНР была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

«У нас есть сейчас отдельная задача – это развитие госсектора. Сейчас появилась необходимость его вывести в отдельное направление, на него я и предложил Ананченко перейти – и возглавить. Это и госкорпорации. Здесь этому внимание нужно уделить отдельно. Но и, конечно, интеграционные процессы, которые должны сейчас усиливаться, мы должны понимать, какие шаги будут предприниматься в дальнейшем. Соответственно, мной было принято решение о том, что необходима определённая реорганизация, изменения именно на данном этапе.

Хоценко Виталий имеет достаточный опыт, и я думаю, он сможет в новых реалиях сейчас выстроить эффективность работы правительства в целом. Многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись. И сейчас я рассчитываю на позицию нового председателя. Ему необходимо выстроить команду и расставить приоритеты», – прокомментировал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».