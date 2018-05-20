20.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
  659 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Украина

В ДНР обещают дать отпор ВСУ в случае угрозы мирным жителям


Разведка ДНР продолжает фиксировать концентрацию вооружения и военной техники ВСУ в зоне проведения оккупационной операции.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель ВС ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«По данным от местных жителей, несколько дней назад на железнодорожную станцию Константиновка зафиксировано прибытие и разгрузка эшелона с запрещённым вооружением и военной техникой из состава птадн 92-й омбр: 12 единиц 100-мм противотанковых пушек «Рапира», а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники. После разгрузки техника убыла в район Лозоватского (в 20 км до линии боевого соприкосновения), что по всем нормам является грубейшим нарушением Минских договорённостей», – заявил Басурин.

ВС ДНР просят СММ ОБСЕ обратить внимание на данный факт и усилить мониторинг обстановки в данном районе.

«Данная техника не учтена и не отведена украинской стороной на установленные дистанции. Присутствие данного вооружения вблизи линии боевого соприкосновения может спровоцировать обострение обстановки», – отметил Эдуард Басурин.

В ДНР предупреждают, что в случае угрозы жизни мирным жителям, армия будет вынуждена отреагировать.

«Доводим до оккупационных сил противника: ваши передвижения как на ладони. Мы отслеживаем положение данного вооружения, и в случае его применения по территории ДНР и угрозе жизни мирных жителей, будем вынуждены реагировать адекватно», – подытожил Басурин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть