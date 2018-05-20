20.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР обещают дать отпор ВСУ в случае угрозы мирным жителям

Разведка ДНР продолжает фиксировать концентрацию вооружения и военной техники ВСУ в зоне проведения оккупационной операции.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель ВС ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным от местных жителей, несколько дней назад на железнодорожную станцию Константиновка зафиксировано прибытие и разгрузка эшелона с запрещённым вооружением и военной техникой из состава птадн 92-й омбр: 12 единиц 100-мм противотанковых пушек «Рапира», а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники. После разгрузки техника убыла в район Лозоватского (в 20 км до линии боевого соприкосновения), что по всем нормам является грубейшим нарушением Минских договорённостей», – заявил Басурин.

ВС ДНР просят СММ ОБСЕ обратить внимание на данный факт и усилить мониторинг обстановки в данном районе.

«Данная техника не учтена и не отведена украинской стороной на установленные дистанции. Присутствие данного вооружения вблизи линии боевого соприкосновения может спровоцировать обострение обстановки», – отметил Эдуард Басурин.

В ДНР предупреждают, что в случае угрозы жизни мирным жителям, армия будет вынуждена отреагировать.

«Доводим до оккупационных сил противника: ваши передвижения как на ладони. Мы отслеживаем положение данного вооружения, и в случае его применения по территории ДНР и угрозе жизни мирных жителей, будем вынуждены реагировать адекватно», – подытожил Басурин.