01.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ДНР обвинили ВСУ в провокации нарушения перемирия

Украинская армия в попытках спровоцировать подразделения Народной милиции ДНР на открытие ответного огня обстреляла из миномётов и гранатомётов населенные пункты республики.

Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинская армия продолжает провоцировать военнослужащих ДНР на ведение ответного огня с целью последующего обвинения в нарушении действующего перемирия.

«Сегодня в 12.55 боевики из 36-й бригады морской пехоты ВСУ обстреляли из 120-мм миномёта окраины населённого пункта Куликово и из станкового противотанкового гранатомёта территорию Республики в районе населённого пункта Сосновское на Мариупольском направлении. Наши подразделения на провокацию не поддаются и полностью придерживаются перемирия», – сообщил он.

Представитель оборонного ведомства потребовал от украинской стороны прекратить провокации, направленные на эскалацию конфликта, а международных наблюдателей проявить настойчивость и добиться от Украины соблюдения действующих договоренностей.

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