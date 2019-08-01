В ДНР обвинили ВСУ в провокации нарушения перемирия

01.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская армия в попытках спровоцировать подразделения Народной милиции ДНР на открытие ответного огня обстреляла из миномётов и гранатомётов населенные пункты республики.

Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, украинская армия продолжает провоцировать военнослужащих ДНР на ведение ответного огня с целью последующего обвинения в нарушении действующего перемирия.

«Сегодня в 12.55 боевики из 36-й бригады морской пехоты ВСУ обстреляли из 120-мм миномёта окраины населённого пункта Куликово и из станкового противотанкового гранатомёта территорию Республики в районе населённого пункта Сосновское на Мариупольском направлении. Наши подразделения на провокацию не поддаются и полностью придерживаются перемирия», – сообщил он.



Представитель оборонного ведомства потребовал от украинской стороны прекратить провокации, направленные на эскалацию конфликта, а международных наблюдателей проявить настойчивость и добиться от Украины соблюдения действующих договоренностей.