В ДНР объяснили голубиное воркование ястреба Зеленского

20.05.2019, Донецк, Владимир Гладков

Озвученные в ходе инаугурации Владимира Зеленского обещания прекратить огонь на Донбассе и достичь мира являются продолжением информационной войны, которая была начата новым украинским президентом еще до вступления в должность.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.

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«Вспомним его громкие заявления после избрания, когда он заявил о необходимости усиления информационной войны. И, как мы помним, он провел ряд встреч и мероприятий в рамках этого концепта. В первую очередь, это встреча с религиозными деятелями, запись их обращений, нацеленных на Крым и адресованных крымчанам. Это полностью укладывается в концепцию информационной войны с Россией и с нами, с Донбассом.

Поэтому риторика насчет прекращения войны и прекращения обстрелов – это полностью зависит от Зеленского, от любого президента Украины, как главнокомандующего. Но, как Порошенко выступал с риторикой мира и оказался, по сути, виновником еще большей военной эскалации, так, к сожалению, и Зеленский пока идет этим же путем. Из реальных его действий – только информационная война, которая началась еще до инаугурации.

Будет другая риторика, более хитрая и завуалированная, но суть остается сутью – выбор Донбасса, на данный момент, не признается – нет никаких подвижек, нет никакого диалога с лидерами республик, нет реализации Минска, пока только заявления, якобы они за мир. Агрессоры всегда приходят с вывеской «За мир», США вообще несут «демократию, мир и справедливость», но только понимаемые сугубо в их ключе, чтобы им это было выгодно. Они поддержат любого диктатора, любого людоеда, объявят его демократом высшей пробы, если это будет выгодно США. То же самое и здесь, поэтому пока нет оснований для каких-то иллюзий и надежд.

В рамках той же концепции информационной войны были встречи ветерана Великой Отечественной войны и связной УПА в присутствии Зеленского, а еще раньше он заявил, что Бандера – герой для Украины. Поэтому, с учетом этих моментов, мы понимаем, что он действует в той же парадигме, которая сложилась после майдана, ничего не изменилось», – заявил он.

При этом парламентарий отметил, что Зеленский, как и его предшественники, пытается заручиться поддержкой террористического «Меджлиса», объявляя о принадлежности Крыма исключительно крымским татарам.

«Опять же, он выступал по поводу крымских татар, что якобы вернет им Крым, но в то же время, априори население там составляет русское большинство, это русская земля с эпохи средневековья, там было Русское княжество, другие народы Крыма, но он обратился сугубо к крымским татарам, используя их как фактор дестабилизации на полуострове. Он ни слова не сказал по поводу пятилетия трагедии в Одессе, которые было совсем недавно. Это, опять же, показывает политику двойных стандартов и продолжением постмайданной парадигмы, которую он и создавал, участвуя в концертах в поддержку так называемых воинов АТО и перечисляя средства на поддержку украинской армии», – пояснил Руденко.

Однако, по мнению политика, во время правления нового украинского президента цели Киева останутся прежними, изменятся лишь методы – агрессивные военные методы могут на время смениться сладкими речами, не подкрепленными реальными шагами к сглаживанию конфликта.

«Я допускаю, что будет смена методов. Если при Порошенко больше пытались использовать силовые, военные методы, то Зеленский уже заявил об информационной войне, и стал ее реализовывать буквально с первых шагов. Но это не значит, что будет реальное урегулирование, наоборот, мягко стелют – жестко спать.

Говорить он будет красиво, постоянно говорить о мире, но реальные шаги будут лежать в другой плоскости. Он может в два счета отвести войска, снять блокаду и начать реальный диалог по политическому урегулированию конфликта, а пока – лишь заявления и риторика, в большей степени напоминающая активизацию информационной войны», – резюмировал Мирослав Руденко.