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19.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Донбасс, Оппозиция, Политика
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В ДНР объяснили разницу между оппозицией и врагами


Те, кто льет грязь на ДНР и достижения республики не могут называться оппозицией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью порталу «Антифашист» заявил руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, отвечая на вопрос о своем отношении к «оппозиционным СМИ».

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«Давайте сразу определимся с дефиницией понятия «оппозиционный». Если вы подразумеваете под этим словом интернет-площадки, которые непрекращающимся потоком льют грязь на Республику, её власть, жителей и любые достижения нашего молодого государства, то это не оппозиция, это – враги, и с ними всегда будет соответствующий разговор.

Если же человек, либо группа людей болеет за Республику и при этом видит промахи, недочёты или грубые ошибки властных структур и открыто об этом говорит, более того, предлагает действенные методы решения проблем, то для диалога с такими людьми мы открыты круглосуточно. Мы стараемся отслеживать все проблемные вопросы, существующие в Республике и, всеми доступными средствами, добиваемся их решения», – подчеркнул Муратов.

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