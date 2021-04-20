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20.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В ДНР оценили истерику Киева на приближение войск РФ к границам Украины

Новости Украины

Украинские политики сами «прокололись», подняв панику при малейшем приближении войск РФ к своим границам, вопреки официальной пропаганде, что Киев на Донбассе седьмой год противостоит российской регулярной армии.

Об этом в интервью RT заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне понравилось, когда украинским политикам задают вопрос: вы сейчас кричите на весь мир о том, что Россия готовит агрессию по отношению к вам. А вы всегда твердили, что здесь находятся российские войска, а оказывается, их нет? Ну, если только войска стали к границе подходить, вы начали кричать, а если бы они были здесь, тогда что было? А им ответить нечего, они сами себя прокалывают», – сказал Басурин.

Позже журналист вернулся к данной теме, отметив, что «с точки зрения Украины, здесь русские в основном воюют войска».

«А с нашей точки зрения, там кто воюет? Такие же русские, – ответил военный. – Но этот случай воочию показал, что здесь российских войск нет. Истерика же началась, как только они к границе начали подходить».

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