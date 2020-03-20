В ДНР опровергли возвращение Ахметова

20.03.2020, Донецк, Михаил Рябов

«Вбросы» о якобы возвращении главных предприятий Донбасса под контроль украинского олигарха Рината Ахметова и начале выплат налогов в бюджет Украины – не соответствующая действительности дезинформация, которую распространяют с целью дискредитации нового куратора украинского направления в Кремле Дмитрия Козака.

Об этом пишет Telegram-канал «Вокруг власти ДНР», считающийся близким к руководству республики.

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«Всем причастным, конечно, понятно и видно что это проплаченная публикация, направленная против Казака… ничего не менялось по управляющим компаниям. Абсурдно звучит, конечно же и ситуация с давлением Украины, и уплатой налогов на Украину», – говорится в сообщении.

Украинские олигархи потеряли контроль над активами в ЛДНР после того, как Киев по требованию боевиков АТО ввел официальную блокаду республик Донбасса. В ответ Луганск и Донецк заявили о введении внешнего управления на предприятиях региона, входивших в бизнес-группы киевских олигархов.

Ахметов в 2014 году отказался, в отличие от большинства земляков, поддержать Русскую весну, впоследствии став одним из главных бизнес-партнеров Петра Порошенко, а также спонсором партии Олега Ляшко. Сейчас телеканалы Ахметова присоединились к информационной войне против ЛДНР, трудоустроив разжигателей гражданского конфликта – Савика Шустера, Янину Соколову и других представителей русофобской пропаганды.