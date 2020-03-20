20.03.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Украина, Экономика
Просмотров:

В ДНР опровергли возвращение Ахметова




«Вбросы» о якобы возвращении главных предприятий Донбасса под контроль украинского олигарха Рината Ахметова и начале выплат налогов в бюджет Украины – не соответствующая действительности дезинформация, которую распространяют с целью дискредитации нового куратора украинского направления в Кремле Дмитрия Козака.

Об этом пишет Telegram-канал «Вокруг власти ДНР», считающийся близким к руководству республики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Всем причастным, конечно, понятно и видно что это проплаченная публикация, направленная против Казака… ничего не менялось по управляющим компаниям. Абсурдно звучит, конечно же и ситуация с давлением Украины, и уплатой налогов на Украину», – говорится в сообщении.

Украинские олигархи потеряли контроль над активами в ЛДНР после того, как Киев по требованию боевиков АТО ввел официальную блокаду республик Донбасса. В ответ Луганск и Донецк заявили о введении внешнего управления на предприятиях региона, входивших в бизнес-группы киевских олигархов.

Ахметов в 2014 году отказался, в отличие от большинства земляков, поддержать Русскую весну, впоследствии став одним из главных бизнес-партнеров Петра Порошенко, а также спонсором партии Олега Ляшко. Сейчас телеканалы Ахметова присоединились к информационной войне против ЛДНР, трудоустроив разжигателей гражданского конфликта – Савика Шустера, Янину Соколову и других представителей русофобской пропаганды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть