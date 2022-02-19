В ДНР опубликовали перехваченный разведкой план наступления ВСУ

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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования планируют нанести удар по республикам Донбасса с трёх направлений, чтобы в течение нескольких суток выйти на границы с РФ и подготовить плацдарм для зачистки русского населения.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве без подробностей констатировали, что уже есть жертвы действий украинских ДРГ среди гражданского населения.

«Подразделения НМ вынуждены постоянно подавлять огневые точки ВСУ, чтобы не допустить гибель мирного населения, – говорится в заявлении. – На территории республики активизировалась деятельность украинских диверсионных групп на социально значимых и промышленных объектах ДНР по дестабилизации обстановки. Ими совершен ряд терактов, в результате которых имеются раненые и погибшие граждане республики».

Также сообщается, что разведка НМ ДНР добыла план украинской наступательной операции против республик Донбасса. Данный план разработан Генштабом Украины и утверждён решением СНБО ещё в начале февраля.

«Цель украинской наступательной операции – «зачистка» территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией народных республик», – сообщили в ДНР.

Отмечается, что для наступательной операции привлекаются практически все украинские боеспособные соединения и воинские части, уже создана ударная группировка.

«По плану украинских стратегов в назначенный день «Д» проведением массированного огневого удара реактивной и ствольной артиллерии 26, 43 и 55 артиллерийских бригад ВСУ, нанесением поражения самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами планируется уничтожить объекты военного и гражданского назначения на территории ДНР и ЛНР на глубину до 10-15 км.

Основными объектами для поражения определены – командные пункты Народной милиции, гражданских администраций, объектов критически важной инфраструктуры Республик, энерго- и водообеспечения, мест хранения тяжелого вооружения, определенных Минскими договоренностями», – говорится в сообщении.

По полученной ведомством информации, наступление ВСУ планируется с трех сторон. Главным направлением удара в НМ ДНР назвали город Дебальцево.

«Ближайшая задача в течение трёх суток выйти на рубеж Алчевск – Енакиево. Дальнейшая задача группировки выход в течение двух суток к границе Российской Федерацией», – уточнили в пресс-службе.

С Юга ДНР оккупанты планируют наступать в направлении Комсомольского, чтобы в течение двух суток выйти на рубеж Иловайск – Ульяновское. Далее планируется развивать наступление вдоль границы РФ и ДНР в направлении населённого пункта Красный Луч.

Сообщается, что в зоне ответственности получившей данное задание бригады ВСУ работают националисты нацистского батальона «Айдар», задача которых – не допустить дезертирства.

В то же время на Луганском направлении планируется ведение ограниченных наступательных действий в направлении Алчевска. Блокировав трассу Луганск-Дебальцево, оперативно-тактическая группировка «Север» должна развивать наступление в глубину обороны ЛНР с целью выхода к Красному Лучу, чтобы соединиться с группировкой «Юг».

«В ходе боевых действий планируется окружение и блокирование крупных населенных пунктов Донецк, Луганск, Горловка и Алчевск», – говорится в заявлении.

Кроме того, подразделениям нацистского «Правого сектора» дана команда осуществлять беспокоящий огонь по позициям защитников Донбасса, поддерживая рейдовые и диверсионные действия ВСУ в районах Станицы Луганской и Счастья. Кроме того, украинскими спецслужбами планируется мобилизация «спящих» диверсантов на всей территории республик.

«Спящие» ячейки СБУ на территории Республик должны осуществлять диверсии на транспортных магистралях в глубине территории республик, ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик», – уточнили в пресс-службе.

В то же время в ведомстве заверили, что Народная милиция ДНР готова к отражению агрессии, все воинские части приведены в состояние полной боевой готовности и приступили к отмобилизованию. Имеется абсолютная поддержка и взаимодействие с командованием Народной милиции ЛНР.

«Планы противника разобьются об оборону защитников Республик. В случае украинской агрессии потери противника превысят масштабы провальных операций 2014-2015 годов», – подытожили в НМ ДНР.

Военный эксперт Алексей Леонков также выразил мнение, что провести молниеносную операцию проще на бумаге, чем на деле.

«Все планы хороши лишь на бумаге. Пять суток или двое – какая разница. В реальности всё иначе. Я не помню ни одной войсковой операции, которая бы прошла чётко по плану. В публикуемом плане, не учитывается фактор России и фактор упорства защитников Донбасса, а это ключевые факторы, которые это «планирование» – обнулят», – написал эксперт в своём Telegram-канале.