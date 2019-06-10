10.06.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина
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В ДНР опубликовали видео ликвидации украинского снайпера

В начале марта вблизи линии соприкосновения в Донбассе был ликвидирован снайпер полка МВД Украины «Азов», возвращавшийся с боевой позиции.

Соответствующую видеозапись на своем личном Telegram-канале опубликовал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видео снято в начале марта 2019 года. Мариупольское направление. Ликвидация снайпера полка «Азов», который возвращается с позиции. Марсианская снайперская пара работает в тылу позиций ВСУ. Есть мнение, что марсианам дал наводку кто-то из ВСУ, там тоже нациков не любят. Верьте в марсиан», – написал Безсонов в комментарии к ролику.

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