В ДНР осудили за шпионаж украинского журналиста

22.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке по обвинению шпионаже и экстремистской деятельности осудили украинского журналиста Асеева Станислава Владимировича, попавшего ранее в поле зрения МГБ ДНР.

Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следователями было установлено, что в период с марта 2015 года по 11 мая 2017 года Асеев С.В., являясь участником экстремистского сообщества, за материальное вознаграждение, посредством каналов электронной почты, направлял участникам сообщества, подготовленные им материалы, негативно освещающие деятельность органов власти, правоохранительных органов и военных формирований ДНР”.

Также по версии следствия, “Асеев С.В., выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собирал сведения о местах дислокации Народной милиции ДНР, передавал их посредством сети Интернет представителям СБУ, осознавая, что собранные им сведения будут использованы против безопасности ДНР”.

Кроме того, осужденный, “действуя умышленно, под видом осуществления журналистской деятельности, подыскивал в социальных сетях проукраински настроенных пользователей и путем уговоров и убеждений склонял последних к сбору и передаче сведений военного и иного характера, которые могли быть использованы против безопасности республики”, – заявили в ведомстве.

В августе Апелляционная палата Верховного суда ДНР признала Станислава Асеева виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьями 329 ч. 3 – «Организация экстремистского сообщества», 321 – «Шпионаж», 32 ч. 4 и 321 – «Подстрекательство к шпионажу», 321 ч. 1 –«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и 326 ч. 2 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности». В соответствии с доказанной виной подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев и с ограничением свободы сроком на 1 год.

Напомним, до задержания в июне 2017 года Станислав Асеев под псевдонимом Станислав Васин работал внештатным корреспондентом «Радио Свобода» в Донецке.

После получения высшего образования в Донецке уезжал во Францию для вступления в ряды Французского Иностранного легиона. После вернулся на Украину, где не имел постоянного места работы, сменив в общей сложности 15 профессий, среди которых грузчик, стажёр банка, оператор в почтовой компании, продавец-консультант бытовой техники и копатель могил.