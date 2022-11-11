В ДНР освободили два важных населённых пункта

11.11.2022  22:35 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров: 1928
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Сегодня в ДНР русские войска освободили два стратегически важных населенных пункта под Донецком и Горловкой.

Об этом сообщает тг-канал военкора Семёна Пегова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня в ДНР русские войска освободили два стратегически важных населенных пункта под Донецком и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Под Горловкой был освобождён н.п. Майорск, бои за который шли несколько месяцев. За 8 лет украинские националисты превратили застройки населённого пункта в сплошной укрепрайон, в котором располагались углублённые забетонированные командные пункты ВСУ. Майорск – важный плацдарм, который может послужить опорной точкой для наступления на Дзержинск, переименованный майданными властями в Торецк.

Также освободительными войсками был взят населённый пункт Опытное, расположенный между Авдеевкой и Донецким аэропортом. До войны здесь проживало почти 800 человек, укронацисты превратили населённый пункт в мощный оборонительный рубеж. Сообщается, что «первыми в населённый пункт зашли бойцы ОРБ «Спарта», затем по флангам выровнялась 1-я Славянская бригада – таким образом, подразделения Донецкого армейского корпуса при поддержке артиллеристов 238-й бригады взяли Опытное под полный контроль, отвоевав у противника важный огневой рубеж».

На кадрах командир 2-ой роты «Спарты» с позывным «Веселый», который вместе со своими бойцами в первой тройке зашли в населённый пункт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть