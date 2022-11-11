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Новости Украины

Сегодня в ДНР русские войска освободили два стратегически важных населенных пункта под Донецком и Горловкой.

Об этом сообщает тг-канал военкора Семёна Пегова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Под Горловкой был освобождён н.п. Майорск, бои за который шли несколько месяцев. За 8 лет украинские националисты превратили застройки населённого пункта в сплошной укрепрайон, в котором располагались углублённые забетонированные командные пункты ВСУ. Майорск – важный плацдарм, который может послужить опорной точкой для наступления на Дзержинск, переименованный майданными властями в Торецк.

Также освободительными войсками был взят населённый пункт Опытное, расположенный между Авдеевкой и Донецким аэропортом. До войны здесь проживало почти 800 человек, укронацисты превратили населённый пункт в мощный оборонительный рубеж. Сообщается, что «первыми в населённый пункт зашли бойцы ОРБ «Спарта», затем по флангам выровнялась 1-я Славянская бригада – таким образом, подразделения Донецкого армейского корпуса при поддержке артиллеристов 238-й бригады взяли Опытное под полный контроль, отвоевав у противника важный огневой рубеж».

На кадрах командир 2-ой роты «Спарты» с позывным «Веселый», который вместе со своими бойцами в первой тройке зашли в населённый пункт.