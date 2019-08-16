16.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ДНР отбили попытку проникновения украинских диверсантов

Военнослужащие НМ ДНР умелыми действиями предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию республики.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, сегодня ночью, в нарушение действующего перемирия и Минских договоренностей, морпехи 35-й бригады ВСУ совершили попытку проникнуть на позиции народной милиции ДНР.

«Около полуночи севернее Николаевки (район Докучаевска) диверсионно-разведывательная группа ВСУ в количестве 11 человек пыталась приблизиться к позициям защитников республики. Военнослужащие НМ ДНР вовремя заметили движение группы, огонь не открывали и продолжали наблюдение за противником. Одновременно с выдвижением противника в небе над позициями НМ ДНР был обнаружен украинский разведывательный БПЛА. Подразделениями ПВО Народной милиции беспилотник был сбит. После уничтожения БПЛА, диверсионная группа прекратила движение и вернулась на свои позиции», – говорится в сообщении.

Согласно видеоданным с карты памяти сбитого аппарата, беспилотник обеспечивал разведку на пути выдвижения ДРГ.

Также в оборонном ведомстве обратились к ВСУ с призывом отказаться от выполнения преступных приказов командования, тем самым сохранив себе жизнь.

 

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