В ДНР открыли бюст маршалу, освободившему Крым, Донбасс, Молдову и Белград

20.10.2019, Донецк, Михаил Рябов

В субботу в Донецке в сквере микрорайона «Бирюзова» Кировского района был установлен и открыт бюст Герою Советского Союза, маршалу Сергею Бирюзову. С 1943 года он возглавлял штаб Южного (впоследствии 4-го Украинского) фронта. Главными сражениями Бирюзова на этой должности считаются Донбасская операция, освобождение Крыма, Ясско-Кишиневская операция, а также освобождение Белграда.

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В мероприятии приняли участие глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, глава администрации Кировского района Юрий Будрин, автор идеи, инициатор установки бюста маршалу Юрий Душин, ветераны ВОВ и жители Кировского района.

«В годы Великой Отечественной войны Сергей Бирюзов принимал личное участие в разработке операции по освобождению Донбасса. Ровно 55 лет назад, 19 октября 1964 года, Маршал Бирюзов трагически погиб в авиакатастрофе», – сообщает пресс-служба движения «Донецкая Республика».

Присутствующие приняли участие в торжественном митинге по случаю открытия бюста, почтили память героя Советского Союза минутой молчания и возложили цветы к бюсту.

«Всё что мы сегодня делаем, мы делаем ради будущего наших детей. Чтобы они всегда жили в мире и помнили своё славное прошлое», – отметил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.