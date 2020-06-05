В ДНР открыли мемориальную доску, посвященную памяти ветерана Великой Отечественной войны
В ДНР в городе Кировское по улице Панфиловцев состоялось открытие мемориальной доски, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Ивана Гавриловича Лазаренко.
Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Памятный знак был установлен при содействии ОД «Донецкая Республика» на фасаде дома, где ветеран провел свои последние годы жизни.
В мероприятии приняли участие руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов, глава администрации города Кировское, секретарь местного отделения ОД «ДР» Сергей Ермаков и местные жители.
Первым ко всем присутствующим обратился Алексей Муратов. Он отметил важную роль мероприятия в воспитании молодежи, поблагодарил всех ветеранов за их любовь к Родине, за их мужество и силу воли, а также призвал подрастающее поколение чтить подвиги своих дедов и прадедов, учиться у них любви к Отчизне.
«Сегодняшнее событие – это не только дань уважения и благодарности, но и важный момент в патриотическом воспитании молодежи. Мы никогда не забудем подвиг наших дедов и отцов. Наш долг – чтить память погибших в той страшной войне и проявить заботу о живых ветеранах – всех тех, кто завоевал наш мир и свободу», – подчеркнул он.
В свою очередь, Сергей Ермаков отметил, что подвиги героических земляков вдохновляют идти вперед и добиваться поставленных целей, мотивируют бороться за то, что дорого и свято.
«Сегодня, в то время, когда в соседних странах рушат памятники и запрещают носить символ Победы – Георгиевскую ленту, мы можем с гордостью отметить, что у нашего города, нашей Республики есть будущее, потому что мы не забываем свое прошлое и собираем его каждую крупицу, увековечиваем память героев.
Для каждой семьи, для каждого человека и, конечно, для города, для нашей Родины это важно. Чтобы было будущее, должно быть прошлое», – сказал Сергей Ермаков.
По окончании торжественной части мероприятия собравшиеся почтили минутой молчания память героя Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориальной доске.
Спасибо!
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