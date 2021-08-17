В ДНР открыли памятный знак погибшим ополченцами и мирным жителям Кировского

17.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня в Кировском (ДНР) состоялось открытие памятного знака, посвященного ставшим «точкой невозврата» трагическим событиям 2014 года, погибшим ополченцам Донбасса и мирным жителям города.

Об этом сообщили на официальном сайте Общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие началось с траурной службы по погибшим в Кировском, которую провел протоиерей Георгий храма Святого Иоанна Кронштадтского прихода Горловской Епархии.

Затем, под гимн ДНР, был открыт памятный знак.

«Сегодня возле знакового места города Кировского мы склоняем головы в память о погибших кировчанах и бойцах народного ополчения. Их решительность и желание торжества справедливости сделали Кировское свободным городом, который сейчас активно восстанавливается, в котором есть жизнь и будущее. А будущее наше – это Россия. И право вернуться под российское крыло отвоевали вы – героические и трудолюбивые люди, которые, как и наши легендарные предки, сокрушили фашизм, – сказал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов во время церемонии. – После госпереворота на Украине боевики пытались стереть с лица земли Донбасс, в том числе и Кировское. Но эти бандиты встретили жесткий отпор со стороны народного ополчения Донбасса и мирных жителей».

Отметим, ровно семь лет назад 17 августа 2014 года, украинские оккупанты нанесли первые удары по городу Кировское. С этого дня ВСУ и националистические группировки практически ежедневно обстреливали мирных кировчан, это продолжалось до февраля 2015 года. Под обстрелами погибли 30 жителей города, в том числе четверо детей, повреждено 55 зданий, некоторые из них не подлежат восстановлению.