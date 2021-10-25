В ДНР отметили День государственного флага

25.10.2021 21:15 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

В городах Донецкой Народной Республики прошли акции в честь Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 25 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по инициативе активистов движения, во многих городах республики прошли акции «Флаг Родины моей», в ходе которых всем желающим раздавали флажки и ленточки в цветах государственного триколора, а также историю символики ДНР.

«Знать и понимать значение государственных символов – долг каждого гражданина. Нужно, чтобы жители республики всегда помнили, что они – граждане новой страны, имеющей свою историю, чтили ее символы, гордились своей республикой. Жители с улыбкой принимали флажки и внимательно слушали историю символики ДНР», – отчитались в ОД ДР.

Кроме того, в МДОУ «Новоазовский я/с №3 «Солнышко» прошла акция «Сердце Республики» – дети на занятии изображали государственный флаг в своих рисунках, а также работали над созданием аппликации. С помощью цветной бумаги и ножниц дети своими руками создали яркий символ – флаг Донецкой Народной Республики в форме сердечка.

Глава ДНР Денис Пушилин также поздравил сограждан с праздником.

«Все значимые события жизни Республики: победы на фронте и свершения в мирной жизни – проходили под нашим флагом. Наш триколор – символ нашего выбора и свободы. Мы добились своего, защитив родную землю от украинских неонацистов. На наш век выпали серьезные испытания. Достойно ответить на них мы смогли, только имея твердую опору. Она в нашей славной истории, культуре, которая неразрывно связана с русским народом, в дружбе с братскими странами», – написал он в соцсети.

Глава государства добавил, что именно государственный флаг объединяет и воплощает в себе историю молодой республики и её стремление в будущее.

«Нас объединили труд и мужество, верность своей земле и Большой Родине, упорство в достижении целей, стремление к свободе. Люди, обладающие этими качествами – истинное лицо Донбасса. Мы живем, помня о своем прошлом, сплоченные героическим настоящим и планами на будущее, которое мы строим под нашим Государственным флагом», – резюмировал Пушилин.