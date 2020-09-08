В ДНР отметили День освобождения Донбасса

08.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

В День освобождения Донбасса 8 сентября у мемориального комплекса «Саур-Могила» прошли мероприятия в память о погибших военнослужащих.

Об этом сообщили на официальном сайте главы ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В митинге приняли участие несколько тысяч человек со всех городов молодой республики, в том числе руководитель государства Денис Пушилин и активисты ОД «Донецкая республика».

Лидер страны возглавил торжественное шествие многотысячной колонны жителей Республики к вершине легендарной высоты.

Центральное место в колонне занял 60-метровый Солдатский платок, изготовленный активистами общественного движения «Донецкая Республика» как символ памяти о солдатах, воевавших в годы Великой Отечественной войны – его несли жители Тореза, Снежного, Шахтерска, Кировского, Амвросиевки и Дебальцево.

На вершине Саур-Могилы Денис Пушилин возложил цветы к Вечному огню и почтил память героев.

«Мы находимся на вершине легендарной стратегической высоты, которая помнит эхо двух войн. Каждая победа давалась большим трудом, стоило это огромного количества человеческих жизней. Герои шли, совершали подвиги, порой сами не осознавая, что это будет значить для будущих поколений. Цена этих подвигов – наша свобода, да и просто возможность жить. Почтим память героев, погибших за наше с вами светлое будущее», – сказал глава ДНР.

Жителей Донбасса также поздравил с праздником руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Для каждого жителя Донбасса 8 сентября – это особый праздник, пропитанный гордостью за наших великих предков-освободителей и светлой памятью о погибших воинах, убитых и замученных мирных граждан.

Мы всегда будем восхищаться жителями шахтерского края, которые не склонились германской машине, поработавшей пол-Европы, не стали прислуживать новому «цивилизованному» порядку. Люди подвергались пыткам, гибли на виселицах, умирали, сброшенные в шурфы шахт, но оставались верны Отчизне…

Дорогие ветераны воины и труженики тыла, земной поклон вам за ваш беспримерный подвиг, который будет жить в веках! Живите долго и будьте уверены в том, что сегодняшнее и грядущие поколения нашей Народной Республики всегда будут свято хранить величайшую ценность – историческую память нашего народа победителя и созидателя!» – сказал Муратов.

После минуты молчания в честь защитников Донбасса были даны оружейные залпы.

Руководитель республики возложил цветы к могилам бойцов, погибших за независимость Донецкой Народной Республики. После пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда и тружениками тыла.

Торжественные мероприятия на Саур-Могиле продолжились приведением к присяге юнармейцев – участников военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия».