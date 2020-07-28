В ДНР отметили годовщину Крещения Руси

28.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня в Донецке у памятника святому равноапостольному князю Владимиру прошли торжества по случаю 1032-летия Крещения Руси.

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 7:00 часов утра у памятника крестителю Руси святому равноапостольному князю Владимиру, как и во всех храмах ДНР, был совершен молебен, после чего прихожане собрались в храме на литургию.

Завершились богослужения крестным ходом. В мероприятиях также принимал участие глава республики Денис Пушилин.

Глава государства поздравил жителей ДНР с праздником и подчеркнул важную роль этого события для развития русской цивилизации.

«В 988 году князь Владимир Святославич запустил очередной виток русской цивилизации и вывел Русь на новый уровень развития, заложив тем самым мощный фундамент единого славянского государства.

Именно общая вера определила духовное самосознание наших предков, обусловила многовековую историю Российского государства и помогла преодолеть немало трудностей на пути его развития. Для наших предков были открыты опыт духовной общности, священные нравственные опоры и святые истины, озарявшие их путь сквозь века», – сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что политика официального Киева нацелена на разрыв многовековых духовных связей, однако православные люди на Украине не приемлют политические игры, а Донбасс стоит на страже православных ценностей Русского мира.

«Осознавая роль православного единения, постмайданный Киев всеми силами старался вырвать нас из единого духовного пространства с русским народом. Его политика и сейчас нацелена на раскол Русской православной церкви, разобщение и разрыв многовековых духовных связей.

Но наши единомышленники есть повсюду! Православные люди независимо от того, где они живут – в ДНР или на Украине, не приемлют творимое киевскими властями беззаконие, понимая, что это политические игры, продукт произвола и пропаганды.

На сегодняшний день Донбасс фактически продолжает находиться на острие борьбы не только за наше право говорить на родном русском языке, знать и уважать нашу историю, но и за право посещать храмы, в которых на протяжении многих столетий молились наши предки, за право быть русскими по духу.

Мы стоим на передовой Русского мира, на страже православных ценностей – это наши главные жизненные ориентиры. И так будет всегда», – сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что народ Донбасса обретет долгожданный мир.

«Искренне убежден, что народ Донбасса, сплоченный верой и не покоренный противником, обязательно обретет долгожданный мир, стабильность и процветание.

С праздником, дорогие соотечественники, с Днем Крещения Руси! Пусть в ваших домах всегда царят мир, добро, взаимопонимание и любовь!» – добавил Пушилин.

Напомним, что памятник Крестителю Руси святому равноапостольному князю Владимиру был открыт 7 апреля 2018 года на территории Свято-Владимирского храма Донецка.